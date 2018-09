Questo è un Monday Night succulento, se ci prendi fai le valigie e parti per un po'. Da noi c'è Spal-Atalanta, due tecnici al curry, difficilissimo annoiarsi sugli spalti. Credo che sarà una partita tesissima, con pochissime virgole che la sposteranno di qua o di là. Per me la X è ben giocata (i meno ardimentosi potrebbero pensare di accompagnarla con il 2).



In Premier League c'è Southampton-Brighton, match che ha sensibili somiglianze con il nostro, in piccolo. Due squadre in forma (gli ospiti hanno lo scalpo dello Special One...) e che sanno ribaltare il pronostico quando la giornata è sì. Anche qui non vedo come la X sia una brutta giocata. Ad agosto la partita di Coppa, a Brighton, si è risolta nei minuti finali per gli ospiti e comunque dice dell'equilibrio che dovrebbe esserci.



Si chiude andando in Liga, dove l'imbattuto Celta Vigo è ospite del Girona. Senza doversi inventare nulla, è la doppia esterna a fare il nostro tris. Se esce è un bel cippone!



I CONSIGLI DI LUNEDI'



Spal-Atalanta X (quota 3.60)



Southampton-Brighton X (3.30)



Girona-Celta Vigo X2 (1.58)



Il terno vale 18.7 volte la posta



@calcioepepe