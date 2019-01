Quarti di finale da leccarsi tutti quanti i canali della tv. Parlo di Coppa Italia, Fiorentina-Roma e Atalanta-Juventus.



A Firenze si sono svegliati Muriel, Chiesa e Dzeko mentre si sono addormentati i difensori. In questo match potrebbero tranquillamente esserci quattro o più gol. Anche perché non sembrano essere squadre che sanno difendersi ad oltranza.



A Bergamo c'è un'Atalanta carroarmato e una Juve che le vince giocando che peggio non si potrebbe (l'uscita di SuperMarione?). Anche per questo potrebbero andare a segno entrambe. Perché entrambe segnano praticamente sempre.



Serata di Premier League con Sarri ricevuto dal Bournemouth. L'aria del Pipita ha già portato vittoria e reti, niente di più facile che possano rivedersi anche qui.



Southampton-Crystal Palace sembra un testa a testa fatto di gol. E debbo dire la verità, il tutto alla pari non lo vedo sconveniente. Proprio per niente.



Servono non meno di dodici reti. Ci vogliono ottimisti, chi è troppo cinico si astenga.





I CONSIGLI DEL MERCOLEDI'





Fiorentina-Roma over 3,5 (quota 2,80)



Atalanta-Juventus gol (1,73)



Bournemouth-Chelsea over 2,5 (1,67)



Southampton-Crystal Palace over 2,5 (2,00)





La quaterna vale 16,1 volte la posta