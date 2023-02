Tutti in attesa.. I quindici punti di vantaggio in Serie A si sommano al fatto che in Europa nessuno ha segnato più di loro, quei venti gol parlano chiaro.. Che, per dirne una, ha perso solo quattro delle ultime trenta partite europee giocate in casa (diciassette le vittorie e nove i pareggi).Quello che mette ancor più i brividi sono i risultati ottenuti contro le italiane: solo due le sconfitte e ben sette dei dieci scontri diretti ad eliminazione diretta superati (l'ultimo nel 2018/2019 ai danni dell'Inter, con il minimo dei minimi: un gol... ).Dove invece di reti si parla in ben altri termini è nelle sei partite disputate finora dal Napoli negli ottavi di finale.Questo può essere il dato che fornisce l'indicazione migliore e cioè il gol. A cui si può aggiungere il nome del nostro marcatore, l'indiavolato georgiano(a segno nell'ultima a Reggio Emilia contro il Sassuolo).Chiudendo però la proposta giornaliera con quello che tutto deve condire:gol più marcatore-si' Kvaratskhelia (quota 4)