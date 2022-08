Si prepara il ciclone calcistico del campionato di Serie A e la Coppa Italia sembra un trailer ben riuscito. Stanno segnando a secchiate come realmente si fosse di fronte a partite di allenamento e il risultato, o meglio il passaggio del turno, contasse solo fino ad un certo punto. Finora i numeri sono questi: sessanta reti non contando quelle nei tempi supplementari di Empoli-Spal e Lecce-Cittadella, una media spaventosa in sedici incontri, la media ci porta all'over fatto e finito, anzi arriva a sfiorare l'over 3,5!



Oggi se ne disputano altre quattro, nessuno deve dirci che può essere che se ne materializzino tre e una salti, questa è la vita del giocatore, ma il cippino a dieci contro uno si può mettete sui quattro over, guardandosele comunque vada in santa pace.



Modena-Sassuolo è derby derby derby. E i padroni di casa mai avrebbero pensato, nella loro vita precedente, di diventare i "parenti poveri". E invece lo sono ormai da un sacco di tempo. Bologna-Cosenza, Cremonese-Ternana e Genoa-Benevento le altre. Se vi sentite ispirati provate a toglierne una e a fare il terno, chissà che non sia quella la strada maestra di uno stranissimo lunedì.



LA NOSTRA SCOMMESSA



Modena-Sassuolo over (quota 1,75)



Bologna-Cosenza over (1,83)



Cremonese-Ternana over (1,75)



Genoa-Benevento over (1,80)





Quaterna da 10 volte la posta