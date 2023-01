Se conosciamo tutti la garra spagnola di Guardiola sappiamo allora che questa la vede come la partita giusta per mangiare punti all'Arsenal che è stato fermato dall'ottimo Newcastle. Tre punti in casa del Chelsea che non ha ben reagito all'arrivo del Mago Potter e si tornerebbe a caccia della capolista di Premier League. Poco prima di ritrovarsi il Chelsea nel turno di FA Cup ovvero la prossima domenica. Ma la partita con i baffi è quella di oggi e basta. Favoritissima alle quote la squadra del Pep, quota enorme che attrae oltre ogni cosa quella di De Bruyne marcatore. Che quando vede il Chelsea sa dare il meglio di sé anche sotto forma di assist e soprattutto di gol. A quella quota non ci si può stare troppo a riflettere, come andrà andrà.



Bella anche la quota dei turchi allenati da Vincenzo Montella. L'Adana Demirspor ha una difesa che non si fa passare nemmeno delle palline e quindi, in casa contro la poverella Istanbulspor (che ha dato buone notizie all'ultima ma non esageriamo) potrebbe anche vincere senza incassare alcunché nella propria porta.



L'ambo regalerebbe tanto tanto tanto. Pur se il periodo è quel che è. E giocando sempre ogni tre giorni (grazie Qatar) diventerà sempre più un bet per gente ispiratissima.



LA NOSTRA SCOMMESSA



Chelsea-Manchester City marcatore sì De Bruyne (quota 4,50)



Adana Demirspor-Istanbulspor 1/no gol (2,55)



Ambo da 11,4 volte la posta