Non fate l'errore di sottovalutare quella che sarà la partita più importante di questa giornata di calcio. A Monza e in diretta tv potremo assistere alla Supercoppa Primavera tra l'Inter di Chivu, vincitrice del campionato, e la Fiorentina di Aquilani, vincitrice della Coppa Italia.

Estremo equilibrio? Potrebbe essere. Tra squadre in mano a due allenatori che si conoscono a menadito per il passato giallorosso.



Le ultime peripezie hanno mostrato che nella testa di nerazzurri e viola c'era soprattutto questa. Che per Aquilani sarà una meravigliosa sesta finale (quattro vinte e solo una perduta, sulla panchina dei viola).

Nella stagione in corso si è giocato in campionato soltanto a Firenze: vittoria interista nell'ultima parte del match, decisivo l'unico gol, quello di Iliev.



Non si intravedono grandi distanze tra le due avversarie, potrebbe essere di ottima scelta una X alla fine dei tempi regolamentari. Difficile che si aprano i boccaporti vedendo squadre lunghe, molto più comprensibile che ci si copra, nelle finali (soprattutto se tra ragazzi) le palle-gol valgono il doppio. E non lo scopriamo adesso.



Inter-Fiorentina X (quota 3,20).