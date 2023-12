Il Napoli ci ha messo tutto contro il Real Madrid ma alla fine non è risultato abbastanza. E l'aver speso l'impossibile contro uno squadrone di quella caratura (anche se molti dei blancos erano fuori) potrebbe avere il suo peso in questa grandissima sfida contro l'Inter. Che invece a Lisbona è andata con tutto un altro passo e un altro tipo di formazione. Tanto che il primo tempo è finito in un disastro. Ma la ripresa è stata un'altra cosa. E stasera al Maradona potremmo toccare con mano che il piano di Simone Inzaghi era perfetto. Oltretutto i nerazzurri vogliono riprendersi la testa del gruppo persa con il gol di Gatti a Monza. E questo può materializzarsi solo con la vittoria.



Le parole di Mourinho avranno fatto il pieno di benzina a Berardi, che contro la Roma ha già fatto danni in passato, sia a Reggio Emilia sia all'Olimpico. In più i giallorossi arrivano da una serata-no in casa del Servette. E non sarà facilissimo sgravarsi dal peso di una caracollante campagna d'Europa. Se così sarà, Berardi avrà l'ennesima chance di andare a segno in questa favorevole sfida nel suo cammino di bomber.



Premier League. C'è una squadra nel recente passato che ha saputo spesso e volentieri mettere in un angoletto il Manchester City ed è il Tottenham. Sono proprio curioso di vedere se questa storia si ripeterà oggi. Per me i londinesi sono in calo evidente: se il Pep non si riprende tutto quello che è suo...



LA NOSTRA SCOMMESSA



Napoli-Inter 2 (quota 2,45)

Sassuolo-Roma marcatore-sì Berardi (3,25)

Manchester City-Tottenham primo tempo/finale 1/1 (1,71)



Terno da 13,6 volte