Qualificazioni al Mondiale del Qatar 2022. Si riparte. E da ora si giocherà praticamente sempre o quasi. Con campionati e coppe. Preparatevi, anche fisicamente. Tante di queste andranno (fin da oggi) in diretta tv, ve le potrete studiare se volete fare incursioni live.



Molte sono quotarelle, si rischia solo di provare a guadagnare per rimetterci. Proviamo con qualche quota un po' più cicciotta, se ne vale la pena.



Per esempio, in Norvegia-Olanda. Che dovrebbe risultate di gran lunga la più divertente. Perchè da una parte c'è il biondo vichingo che tremare il mondo fa, Haaland, dall'altra una nazionale che finora ha totalizzato un numero di reti impressionante, undici in tre partite. E pensate che una delle tre l'ha persa! Norvegia e Olanda - si giocherà a Oslo - al momento sono appaiate entrambe a quota sei, due vittorie e una sconfitta. Un punto sotto la Turchia.



Sulla panchina orange riappare Van Gaal e c'è un dato divertente. A ogni precedente debutto in trasferta (è al suo terzo mandato) sono stati segnati quattro gol!



Portogallo-Irlanda (allo stadio Algarve di Faro) vive già di suo per quello che Ronaldo ha sollevato in questi ultimi giorni di mercato, con il ritorno al Manchester United. Ma per le scommesse qualcosa che ci sposta su una pista curiosa c'è: delle quarantatre gare irlandesi giocate dall'inizio del 2017, più del settantasei per cento è terminato con un under 2,5!



Norvegia-Olanda over 3,5 (3,00)

Portogallo-Irlanda under 2,5 (2,05)





L'ambo vale 6,15 volte la posta