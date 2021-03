Ci siamo arrivati. Con enorme fatica ma ci siamo arrivati a questa prima giornata di. Ovvio che nel momento in cui si va a stringere per i campionati nazionali le società avrebbero pagato di tasca loro (chi poteva eh... ) per far restare a casa più gente possibile. Che magari ha dovuto rispondere alla convocazioni in condizioni fisiche molto gnè-gnè ed è stato riaccompagnato a casetta (un nome per tutti il nostro Cristante).Comincio come gli scolari bravi.è la prima in palinsesto, nel pomeriggio, alle 18. Ti aspetteresti ben altro, a leggere i precedenti. E invece assolutamente no.e comunque si è segnato meno di due reti a partita di media (per precisione 1,75).Si giocherà nel Turk Telecom Stadyumu di Istanbul. Quello del Galatasaray.Ed è un inizio da Campione del Mondo. Qui vado leggermente in controtendenza visto che gli ultimi cinque scontri diretti competitivi su sette hanno partorito primi tempi da occhi calanti. Senza reti proprio. MaHo visto con i miei occhi giocarel'ultima con la Roma. Certo, era un rientro quello contro il Napoli. Beh, sembrava altro da sè. Sicuramente sarà un problema di condizione fisica ma... Ammesso che alla fine scenda in campo, sembra di si. E si ritrovi. Lo stesso? Non ne parliamo. Oppure dobbiamo dire che nel Barcellona è diventato uno qualsiasi.Chiusura con i vice-campioni del mondo dellaE quiMa i croati sono così: se in serata sì per la Slovenia saranno comunque cavoli amari. Anche se non vincono dall'11 ottobre 2020 e la Slovenia non perde dal 19 novembre 2019 (3-2 in Polonia). Ma la storia di Slovenia-Croazia in casa dei primi è chiara come acqua di fonte: quattro vittorie ospiti su quattro!Turchia-Olanda under 2,5 (quota 1,92)Francia-Ucraina 1/handicap (1,88)Finlandia-Bosnia Erzegovina 1 (2,85)Slovenia-Croazia 2 (1,73)La quaterna vale 17,7 volte la posta