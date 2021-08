quattro match di interesse assoluto. Senza dire che ci sono le quote per intortare una grande giornata. Why not?Si parte dalla mattina con, partitona che spingerà una delle due nazionali olimpiche in finale., Il Messico ha vinto la medaglia d'oro nel 2012, il Brasile è a soli due gol di distanza da chi ne ha fatti di più ai Giochi Olimpici. E, guarda caso, siamo proprio noi. Sconfitta di misura col Giappone più tre vittorie larghissime contro Francia, Sudafrica e Corea del Sud per i messicani. Il Brasile di Richarlison non si porta granché da casa, anzi.Ore dopo l'altra semifinale, ovvero. Allo stesso modo i favoriti europei devono aprire gli occhi se non vogliono farsi sbattere fuori dai padroni di casa. Che giocheranno senza dubbio la partita delle partite.Champions League in serata con lodi De Zerbi che si gioca la prima in casa del. I belgi arrivano a questa zoppicando su una gamba,. C'è anche la quota...Chiusura della quaterna conI danesi segnano, i padroni di casa non ne parliamo nemmeno. Quotone?(Olimpiadi) Messico-Brasile 1X (quota 1,69)(Olimpiadi) Giappone-Spagna 1X (1,63)(Champions League) Genk-Shakhtar 2 (2,20)(Champions League) PSV-Midtjylland 1X/gol (2,30)