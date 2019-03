Primi verdetti di Champions League, non riguardano ancora le nostre. Le sfide sono Borussia Dortmund-Tottenham e Real Madrid-Ajax. Sulla carta sono già passate Tottenham e Real Madrid, che si sono aggiudicate (3-0 e 2-1) le gare d'andata.



I gialloneri del Dormund hanno preso una randellata tale che li ha piegati in due anche in Bundesliga, dove non riescono a rimettersi in piedi. Staranno sognando una serata per cancellare tutto o il manroveschio subito a Wembley passerà soltanto dopo molto tempo?



Ajax-Real Madrid è stata una delle partite più divertenti dell'ultimo periodo. Con olandesi sconfitti immeritatamente che più non si potrebbe. Ma il drappello biancorosso andrà al Bernabeu consapevole che se non è possibile vincere con due gol di scarto almeno è possibile fare un'altra gran bella figura. In tutti e due i casi, overoni su overoni.



Il terno ce lo fanno i numeri di Bordeaux-Montpellier (Ligue 1 francese). Su otto degli ultimi nove confronti diretti giocati in casa dai girondini è uscita la somma gol pari. In più sempre i girondini sono tra le squadre che pareggiano di più (altra somma gol pari...).



I CONSIGLI PER MARTEDI':



Borussia Dortmund-Tottenham over 2,5 (quota 1,57)



Real Madrid-Ajax over 2,5 (1,40)



Bordeaux-Montpellier somma gol pari (1,80)



Il terno vale 3,95 volte la posta.