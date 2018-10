Come dicevano Asterix e Obelix, sembra un risultato scritto: "nelle trippe di uro".



Siamo nella Liga (ricominciano i campionati importanti dopo la pausa della Nations League), l'incontro è Celta Vigo-Alaves. Guardando nelle classifiche, si scorge che il Celta Vigo non ha mai perso in casa mentre l'Alaves non ha mai pareggiato in trasferta. Per la prima, una vittoria e tre pareggi (sette gol fatti e cinque subiti), per la seconda due vittorie e due sconfitte (sette gol fatti e sei subiti). L'Alaves è sesta in classifica ma con gli stessi punti del Real Madrid e a soli due punti dal Siviglia capolista, il Celta Vigo naviga quattro punti dietro avendo addirittura segnato in tutto un gol più delle merengues (che con Lopetegui stanno andando in rete poco e niente).



In un campionato così inchiodato - distanze minime tra l'una e l'altra - questo pareggio sembra scritto. Proprio come dicevano i due galli più famosi del mondo.



Anche se i bettatori alzano la quota fino a 3.70. Ma loro non leggevano Asterix e Obelix.





I CONSIGLI DI VENERDI'





Celta Vigo-Alaves X (quota 3,70)