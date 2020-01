Che domenica bestiale, la domenica con te. Cantava e canta Fabio Concato. E sembra che parli delle partite che ci aspettano. Perché Napoli-Juventus e Roma-Lazio apparivano bellissime e tutte da vedere alla seconda giornata del girone d'andata, pensate alla seconda di ritorno. Certo, nessuno di noi avrebbe mai potuto minimamente immaginare a un Napoli messo così e con un nuovo tecnico al posto di Ancelotti. Ma le altre tre sono in lotta per i massimi traguardi e quindi sono dove ce le aspettavamo.



Così la Juve di Sarri. Sappiamo quale sia il traguardo dichiarato e non ma intanto ci sono i punti di vantaggio presi su Inter e Lazio. E nella corsa allo scudetto sono un vantaggio. Il San Paolo sarà un bell'attestato di benemerenza, questi tre punti (ancora da prendere) sarebbero una delle vittorie più decisive da qui alla fine.



Roma-Lazio è un thriller assoluto. All'andata fu il pareggio dei sei pali (io un match con sei pali presi non l'avevo mai visto. E non ho 16 anni... ). Al ritorno potrebbe anche trasformarsi nella partita della paura. La Lazio ha speso i massimi a Napoli in Coppa Italia, anche sotto il profilo nervoso; la Roma è tornata abbacchiata e con l'ennesimo infortunio (Diawara) dalla solita sconfitta torinese con la Juve, in Coppa Italia anch'essa. Credo che questo derby sia più da non perdere che da vincere. Perché in realtà, per un motivo o per l'altro, entrambe hanno possibilità di perderlo.



Inter-Cagliari l'abbiamo vista da poco, agli ottavi di Coppa Italia. E dopo qualche minuto era già finito tutto. Può darsi che i sardi siano in picchiata totale e che non siano più quelli che erano fino a poco tempo fa. Può darsi o no, se i nerazzurri partono come la scorsa volta non ce n'è per nessuno. E la quota del primo tempo è sostanziosa.



Delle altre in pista mi prendo una sfida in cui tutte e due posso segnare. Parma-Udinese, per come saranno disposte le squadre in campo, sembra la più identificabile. E l'1,85 del gol è succoso.

E voi? Via con la SFIDA A MISTER PALMIERI. Regalatemi/regalateci/regalatevi sogni come sapete fare, la prima pagina per i vincitori vi aspetta!



I CONSIGLI PER DOMENICA:



Napoli-Juventus 2 (quota 2,09)

Roma-Lazio X (3,72)

Inter-Cagliari 1 primo tempo (1,80)

Parma-Udinese gol (1,85)



La quaterna vale 25,8 volte la posta.