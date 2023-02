Nascono campionati così, senza un perché. E' il caso della Cremonese, che solo l'arrivo notturno dei Pinguini Tattici Nucleari (ma nucleari davvero!) potrebbe salvare dalla retrocessione. L'ho vista più volte in campo, con Alvini e poi con Ballardini. Sarò stato fortunatissimo, ma in tante di quelle occasioni (ne cito una, sconfitta con la Juventus) se l'è giocata alla pari. Eppure la casella dei successi è rimasta desolatamente ferma allo zero. Oggi c'è il Torino davanti ai tifosi granata, giocando bene così così o male non potrà proprio dilapidare punti in occasioni simili. E occasioni simili non ce ne saranno altre. Vincono poco, ma ci mettono la "garra" che serve, quella sempre. Quella di Juric, che scherza pochissimo.



Getafe-Valencia (siamo con i piedi nella Liga) non porterebbe una gran quota, ma è davvero difficile inventarsene un'altra. Pareggio alla fine del primo tempo o alla fine del match. Se si dà un'occhiata al ruolino degli ospiti (che d'accordo avranno pure un nuovo allenatore, ma... ) si capisce a volo, in nove delle ultime dieci di campionato si è materializzata quella giocata.



Cesena-Reggiana ovvero il massimo in Serie C. Derby emiliano-romagnolo (anche se è il contrario), è terminato in parità in sei delle ultime dieci volte. Seconda contro prima, come dovrebbe andare di diverso?





Torino-Cremonese 1 (quota 1,70)



Getafe-Valencia X primo tempo o X finale (1,55)



Cesena-Reggiana X (3,25)





Terno da 8,43 volte la posta.