con uno scontro tra team in grande spolvero, se ci dobbiamo fidare di ciò che ci stanno facendo vedere dobbiamo dirvi che i padroni di casa andranno in Europa e gli ospiti si salveranno. Entrambi con merito. Quindi sicuramente ci aspetta una bella partita. Ma qui è difficile che il Santo Stefano esca con uno o più punti perché ilal Pierre Mauroy ha perso soltanto una delle ultime dodici gare di campionato. L'1,70 è una quota giusta, ci si può fare affidamento., c'è. E qui la sorpresa potrebbe uscire. Il Cittadella arriva dalla sconfitta più atroce del torneo, in undici contro nove tra le mura amiche contro il Monza! Era successo in Bologna-Milan qualche anno fa ma altre amenità simili in Italia non ne ricordo. Probabile che sia subentrata la certezza di vincerla prima o poi e questo abbia mandato tutto all'aria.soprattutto per chi in trasferta ha i titoli migliori. A 3,65 se si ha coraggio bisogna assolutamente provarci.con l'ottimache ho visto, meglio dire ammirato, più volte in tv. Il duello con il Modena e stato il caposaldo dell'annata ed è difficilissimo capire ora chi la spunterà. A Lucca non sarà una passeggiata ma per chi è abituata a battere qualsiasi rivale o giù di lì le si pari davanti va bene anche l'1.67. In fin dei conti sarebbe un terno da oltre dieci contro uno, Madama la Marchesa. Magari.