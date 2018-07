Parte nella notte tra venerdì e sabato l'International Champions Cup, tutta su Sky, 27 match in 23 giorni. I calciofili certamente un'occhiata gliela daranno. Anche perché scendono in pista diciotto tra le migliori squadre d'Europa, per le nostre Juve, Roma, Inter e Milan. Si gioca un po' dappertutto, una partita si farà a Lecce.



Sabato alle 16 l'incontro che prendiamo in esame per le scommesse, parlo di Bayern-PSG, che a nominarle fanno accendere il televisore da solo. Si gioca al Worthersee Stadion di Klagenfurt, in Austria. Ovvio che manchino svariati nomi importanti di ritorno dal Mondiale ma il gol sembra venire naturalissimo.



Un'amichevole che fa sobbalzare è Siviglia-Benfica, sfida che nel 2014 assegnò la prima delle tre Europa League consecutive agli spagnoli, nello Juventus Stadium. Anche qui il gol pare la conseguenza per sprintare verso un terno non male. Si gioca a Zurigo.



Chiudo con la partita più intensa della giornata, la Supercoppa di Ucraina tra Shakhtar e Dinamo Kiev, a Odessa. Se volete andate a guardarvi cosa succede quando queste due si trovano di fronte. Cartellini a pioggia, un segno di scarsissima simpatia una per l'altra. Gli ultimi nove scontri diretti hanno detto due over 2.5 (ma l'ultimo non contava, il titolo era già assegnato) e sette under 2.5.



Qui però vado con l'1, ho visto giocare due amichevoli agli uomini di Fonseca e li ho visti in palla, buoni per alzare il primo trofeo per club.





I CONSIGLI DI SABATO



Bayern-PSG gol (quota 1.50)



Siviglia-Benfica gol (1.58)



Shakhtar-Dinamo Kiev 1 (2.20)



Il terno vale 5.21 volte la posta



