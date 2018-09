Ricomincia la Champions League e si inventa il doppio orario, due partite alle sette e il resto alle nove. Inter-Tottenham e Stella Rossa-Napoli ci riguardano da vicino, ma non come reparto scommesse. Andiamo a vedere.



Inter-Tottenham trova per la strada due squadre deluse dall'ultimo week end di campionato, anche se Parma e Liverpool hanno un valore ben differente e non devo spiegarlo io. Sono comunque due sconfitte interne di cui bisognerà pesare l'importanza. E si farà da qui. Partita molto difficile da pronosticare.



Al contrario, la quota del Napoli dice tutto. Bisogna vincere al Marakana di Belgrado in tutti i modi perché la sfida del girone è con le altre. Ma vista la difficoltà incontrata con la Fiorentina (faceva troppo caldo) e la "nanezza" della quota di Ancelotti e compagnia, questa si guarda e stop.



Piuttosto, è su Liverpool-PSG che si appunta l'attenzione. Sono le grandi antagoniste del Napoli e in vista degli scontri futuri sarebbe bene non perdere terreno. Due grandi team, attacchi fosforescenti che sulla carta debbono segnare. Ma altrettanto fosforescente appare la quota del pareggio, 3.92... Se esistono partite più da non perdere che da vincere, a quella quota bisogna alzarsi dalla sedia, come finisca finisca.



L'unico match senza storia sembra quello del Barcellona contro il PSV. Ci serve per far salire una quota già alta.



I CONSIGLI PER MARTEDI':



Liverpool-PSG X (quota 3.92)



Barcellona-PSV 1/handicap un gol (1.35)



L'ambo vale 5.29 volte la posta.



@calcioepepe