Pasqua porta di nuovo tanti auguri per tutti voi. Senza Serie A sarà una rubrica del tutto normale e quindi senza SFIDA. Come al solito giocano ovunque tranne che in un Pese...



Spicco il volo dalla partita di Liverpool, prima delle tre che si giocheranno nella domenica di Premier League. Everton-Manchester United è senza dubbio match affascinante. L'ultima al Goodison Park è stata la vittoria contro l'Arsenal, non una cosetta da poco. Poi però i blu hanno messo i piedi in una pozzanghera molto più alta di quanto si pensasse andando a perdere in casa del Fulham. Nel frattempo lo United è uscito dalla Champions per mano dell'indiavolato Messi. Ma prima, tra Premier e FA Cup, c'erano state altre tre sconfitte. Insomma, due emorragie (diverse, certo) da arrestare. Ecco perché la X non mi dispiace.



Nella Liga faccio altri discorsi. A metà pomeriggio c'è Villarreal-Leganes, con i ragazzi del sottomarino giallo che vengono dal deludente giovedì di Europa League. Con gli ospiti in eccellente momento di forma, credo che si possa andare sulla doppia esterna. Che sta a un quotone.



Mentre, in Betis-Valencia, gara notturna molto interessante, vedo l'1. Anche il Valencia arriva dalla stessa sfida di Europa League del Villarreal. E quindi non sarà facile per niente uscire indenni da Siviglia. L'ultima trasferta è stata un pianto, 0-2 dal Vallecano. Potrebbe essere un pianto anche qui. Nonostante siano favoriti gli ospiti.





I CONSIGLI DELLA DOMENICA



Everton-Manchester United X (quota 3,63)



Villarreal-Leganes X2 (2,00)



Betis-Valencia 1 (3,00)





Il terno vale 21,7 volte la posta