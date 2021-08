In vita mia avrò visto sessantadue milioni di partite. Ma nonostante il volume mai mi era capitato di ammirare nello stesso match due gol di tacco belli come quelli che ha segnato (il primo annullato)in Coppa Italia contro l'Alessandria. Dimostrando una condizione fisica e psichica che nemmeno un guru. Se Francesco Totti, Roberto Baggio o Alex Del Piero non lo sanno o non l'hanno vista, qualcuno faccia il piacere di metterli a parte della cosa.La Samp quella partita l'ha vinta facendo grande sforzo ma piacendo molto. Ecco chi si troverà davanti stasera il: una squadra che vola, con le gambe e con la testa. Capitanata da un elfo del calcio come il Quaglia, uno che se facciamo la classifica dei gol più belli segnati ci starà sempre. Avvertite il nuovo Donnarumma, ovvero quel bravo portiere arrivato dal Lille,. Vincere contro gli uomini di Ferrero e D'Aversa - in casa loro - sarà difficilissimo.Anche se i rossoneri stanno crescendo bene ma non è Pellegri quello che gli manca; il nuovo numero 10 non si è ancora visto ed è un buco profondo. Per tutto quello che vi ho detto vado sulla X. Che in questo stadio - a parte in Coppa Italia - tra queste rivali manca dal 2-2 del 2014: tanto tempo.tra due squadre che sapranno farsi valere e hanno già cominciato a farlo. Debuttando con i tre punti, gli Hammers a Newcastle e il Leicester in casa battendo gli Wolves. Ma prima c'era stata la grande vittoria nel Community Shield - la Supercoppa inglese - contro il City di Guardiola. Per essere in palla stanno in palla, eccome. Moyes e Rodgers sanno entrambi come portarla dalla loro parte ma l'incontro sarà durissimo, vibrante ed equilibrato. All'Olympic Stadium di Londra la X tra queste due manca dal 2019, proprio come stasera c'era Marco Antonio e c'era Vardy e fu un altro 2-2.Sampdoria-Milan X (quota 3,60)West Ham-Leicester X (3,40)L'ambo vale 12,2 volte la posta