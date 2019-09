A leggere e a studiare non è una quaterna che ti regala la ricchezza eterna ma non fa una grinza. Scendiamo insieme nei dettagli. Union Berlino-Francoforte: Bundesliga. Padroni di casa tre volte già davanti ai propri tifosi, tre overoni; ospiti due volte in trasferta, due overoni.



Passiamo avanti. Villarreal-Betis, Liga. Si sono visti quattordici gol (QUATTORDICI) nelle tre gare interne del Sottomarino Giallo. Più di quattro e mezzo a partita, di media. Che si abbassa nelle due esterne del Betis, scendendo a tre e mezzo (sette gol).



Pescara-Crotone, Serie B. Otto gol nelle due sfide interne giocate dal Pescara, sei in quelle esterne del Crotone. Con le due squadre ovviamente sempre a segno.



Boavista-Tondela, Primeira Liga portoghese. Qui negli ultimi dodici confronti diretti, comprese amichevoli, si sono intravisti soltanto DUE OVERONI. I gol sono merce rarissima nella storia di questa partita.





I CONSIGLI DEL VENERDI'



Union Berlino-Francoforte over 2,5 (quota 1,57)



Villarreal-Betis over 2,5 (1,74)



Pescara-Crotone gol (1,77)



Boavista-Tondela under 2,5 (1,60)





La quaterna vale 7,73 volte la posta