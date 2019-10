La base di questa giocata che parte dalle qualificazioni per l'Europeo 2020 è strana. Si appunta su un pareggio che sembra non uscire più, da una parte e dall'altra. Ecco Slovacchia-Galles, si gioca al City Arena di Trnava, con le due nazionali in lizza in un girone da cinque comandato dalla Croazia (ma i gallesi hanno una partita in meno di tutte le altre). La X manca da un anno esatto nei risultati dei padroni di casa e da un anno e mezzo da quelli degli ospiti. Ma c'è di più, e questa è una vera stranezza: le ultimo nove gare del Galles - comprese tre amichevoli - si sono concluse con un gol di scarto, vantaggio o svantaggio che sia. Considerando l'importanza di questa e le posizioni davvero ravvicinate in classifica per le prime quattro e in più quello che si è detto finora, il pareggio è l'ottima via di fuga.



Lettonia-Polonia. I primi hanno il 100% delle sconfitte. E non sono più da molto tempo una nazionale che era arrivata a infastidire qualche avversario discreto. La Polonia arriva dal ko in Slovenia e dal pareggio interno con l'Austria, credo che andrà in campo per mangiarseli. L'handicap di due gol, cioè una vittoria da tre reti di vantaggio in su, si prova con serenità.



L'altra quota che mi ha colpito è in un'amichevole, Serbia-Paraguay, che si disputa a Krusevac, città della Serbia centrale. Il Paraguay non è per niente un materasso, lo si è visto nella Coppa America (uscita ai quarti di finale dopo la sconfitta SOLO AI CALCI DI RIGORE col Brasile). Arriva dalla vittoria in Giordania, dove ha tracimato (4-2) dopo essere andata in svantaggio di due gol. Non vedo la vittoria serba (che pure ha una nazionale forte) scritta nel cielo, l'avversario c'è e la doppia X2 idem.



PS: In campo l'Italia Under 21, in Irlanda contro la capoclassifica del girone, tre partite e tre vittorie. Noi una vittoria su una. Siamo forti, loro hanno vinto in Svezia, mi astengo con ardore e me la guardo in tv.





I CONSIGLI DEL GIOVEDI'



Slovacchia-Galles X (quota 3,20)



Lettonia-Polonia 2/handicap 2 gol (1,92)



Serbia-Paraguay X2 (1,77)







Il terno vale 10,8 volte la posta