Altri tre punti per la capolista Bayern, che farebbero seguito a quelli trafugati in casa Haaland (uscito acciaccato), sarebbero il modo per intravedere lo striscione. A meno di crolli nervosi a seguito del big-match vinto a Dortmund, sarà ancora il Bayern di Robert "Immenso" Lewandowski.Il Fortuna arriva a Monaco avendo preso fiato a sei polmoni - e in tempi di COVID19... - facendo a tocchetti (come le melanzane) lo Schalke. Qui ha ben poco da perdere: se lo fa esce sorridente come se nulla è accaduto. La capolista non ha regalato punti da quando è riapparsa.- Peggior squadra ospite del torneo, il Francoforte si trova tra i piedi un Wolfsburg reduce da una delle migliori performance della sua stagione, il 4-1 di Leverkusen. A novembre vinse abbastanza facile il Wolfsburg 2-0. Che nel suo stadio non aggancia i 3 punti dalla bastonata che dette al Mainz (4-0).- Solo 2 punti 2 per il Mainz e 4 per l'Hoffenheim da quando le abbiamo riviste. Ma gli ospiti sono apparsi in buon crescendo e, nonostante la partita si mostri equilibrata, l'Hoffenheim (che viene da 3 pareggi in trasferta, 2 dei quali a Glagbach e Gelsenkirchen) può fare danni pesanti.- L'Augsburg è una delle tre squadre che hanno regalato punti di fuoco con cui il Paderborn farà pasta e ceci lo stesso. L'Hertha invece sta piacendo sempre più: nel derby di Berlino e a Lipsia ha messo in mostra forma, grinta e uomini di ferro. Anche se solo 4 punti dividono le due.- Lo Schalke è sembrato un palloncino senza aria, chissà magari ha deciso di finire questo torneo allenandosi in campo. O magari no. Se sbaglierà a sistemare una virgola troverà un Werder a caccia di qualsiasi punto nei suoi dintorni.Hertha-Augsburg 1 (quota 1,95)Mainz-Hoffenheim 2 (2,40)Wolfsburg-Francoforte over 2,5 (1,67)Bayern-Dusseldorf 1/over 3,5 (1,52)La quaterna vale 11,8 volte la posta