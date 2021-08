Giornatella di transizione. Niente che mi piaccia da far battere sui tamburi. Una piccola idea però mi è venuta, leggendo il programma. In Turchia ho notato che due di quelle che andranno in campo oggi affronteranno l'andata di Conference League non più tardi di giovedi'. E si troveranno a sbattere contro Copenhagen e Roma. Nella stessa situazione ci sarebbe il Galatasaray ma lo lascio fuori perchè mi sconfinfera poco il suo avversario odierno. Vado quindi sulle doppie altrui, con quote che possono starci.



Condisco il tutto con le due partite di Coppa Italia che mi sanno di over. Ieri sfracelli di gol in quelle pomeridiane e messe cantate nelle serali. Vediamo se si riprende a segnare (finora avevano fatto più o meno cosi') come se fosse un lavoro. Quotarella non granchè, per essere quaterna. Ma magari qualcuno di voi più ispirato di me ha l'idea per fare cinquina.



PS Mi piaceva il Villarreal ma mi sono astenuto, la Supercoppa di 120' più rigori contro il Chelsea è stata supertostissimissima e può lasciare nelle gambe qualcosa che fa intorpidire.



I CONSIGLI DEL LUNEDI'



Bologna-Ternana over 2,5 (1,53)



Sampdoria-Alessandria over 2,5 (1,62)



Sivasspor-Konyaspor X2 (1,72)



Temi Malatyaspor-Trabzonspor 1X (1,70)



La quaterna vale 7,24 volte la posta