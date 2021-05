Tre partite senza batticuore, in Serie A. Contano più i gol (per lo spettacolo) dei punti. Ma due possono inserirsi nella quaterna della sera. Per esempio il saluto del Crotone alla Serie A. Sarà retrocessione sì ma con un bomber come Simy che si è stancato di farne - per quanti ne ha segnati - dimostrando oltretutto massima correttezza non facendo regali al Benevento. A un minuto dalla fine. Merita di andare a giocare per vincere. La stessa storia di Vlahovic che è deflagrato in maglia viola a colpi di reti belle e/o bellissime. Parta o rimanga è un calciatore disegnato per alzare trofei. E chissà che non possa farlo in quel giardino fatato che è Firenze? Comunque, over 3,5 e passa la paura.Così come sembra quota piccola ma facile scelta quella per Sampdoria-Parma. Lì non si dormirà perchè bisogna festeggiare i trenta anni dallo scudetto doriano per cui gol, cotillons e tutto ciò che verrà di conseguenza.Una quota che mi ha subito abbacinato è stata la vittoria interna dell'Union Berlino contro il Lipsia, che ha praticamente posato i remi sugli scalmi dopo l'ottima stagione alle spalle della regina Bayern Monaco. La stangata presa dal vikingo Haaland in Coppa di Germania ha chiuso i battenti. E l'Union Berlino si gioca l'ingresso nella nuova Conference League ma per averne certezza deve battere gli avversari. Può farlo. Allo stesso tempo vendicando gli 11 gol a 1 che sono tracimati nelle ultime quattro sconfitte - consecutive - contro il Lipsia.Si mette il sigillo con Elche-Athletic Bilbao. I primi in forma (hanno sbancato Cadice) e tarantolati dalla necessità di salvarsi facendo meglio dell'Huesca, i secondi reduci da due sconfitte e senza più obblighi di classifica.Crotone-Fiorentina over 3,5 (quota 1,97)Sampdoria-Parma gol (1,42)Union Berlino-Lipsia 1 (2,88)Elche-Athletic Bilbao 1 (1,97)