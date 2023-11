Ieri la X del Napoli ha regalato appartamenti su appartamenti al banco. Da quando è uscita la notizia delle scommesse per i calciatori italiani... Bah, è l'inferno capovolto. E, badate: non c'è il minimo perchè. Oggi vado sui numeri, stando il più zitto possibile.



L'over più corpulento dovrebbe essere quello di Hacken-Molde, all'andata 1-5. Sei dei sette match di questa stagione europea degli svedesi ha tirato fuori ben sei (su sette) over 3,5. Ecco perchè la quota vi apparirà bassa ma non lo è.

Ajax-Brighton l'ho vista all'andata (2-0) e non so ancora come sia potuta finire under. Dato che nelle partite di questa Europa League del Brighton, la squadra che giocava in casa ha sempre segnato due gol!

West Ham-Olympiakos, più o meno siamo dalle stesse parti dell'over. Infatti in tutti i match di questo girone le due contendenti sono riuscite a fare gol. Sempre.

Rennes-Panathinaikos? I greci - tanto tempo fa finalisti di Coppa dei Campioni persa contro l'Ajax - in otto volte su nove nell'annata hanno sfornato over 3,5, io qui mi sono addirittura tenuto basso.

Chiudo con l'unica vittoria proposta dalla mia giocata: la regalo al Servette in quello che risulta essere lo spareggio (all'andata 1-1) per il terzo posto nel girone della Roma. Gli svizzeri mi sono sembrati - contro Mourinho - decisamente superiori ai rivali di oggi.

A proposito delle italiane, sono state le quote a spedirmi lontano da loro. E nel caso dei giallorossi è il derby di domenica prossima a ingarbugliare di molto il pronostico odierno. Così la vedo io, ora tocca a voi.



Hacken-Molde over 3,5 (2,15)

Ajax-Brighton over (1,40)

West Ham-Olympiakos over (1,55)

Rennes-Panathinaikos over (1,73)

Servette-Sheriff Tiraspol 1 (1,70)



Cinquina da 13,7 volte