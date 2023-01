Per partire oggi bastano due righe due. Si rivede la Bundesliga con una delle migliori che ci siano ovvero Lipsia-Bayern Monaco. Terza contro prima, due schiacciasassi, era novembre quando hanno giocato l'ultimo turno prima della sosta qatariota. Nei confini tedeschi si segna con una media superiore ai 3 gol, l'over nessun banco te lo regala ma ce lo prendiamo lo stesso e via andare.La meraviglia delle meraviglie. Pensare chesi giochi in Serie B fa stare male chi tifa per una delle due squadre e chi è innamorato di almeno una delle città (non io che le amo entrambe anche se devo dirlo manifestandomi, la Sicilia è il centro del mio cuore, quando arrivavo in aereo o in traghetto mi venivano i lucciconi agli occhi). Ecco perchè tutto può venir fuori da questa sfida tranne che una brutta partita. Da una parte Brunori e dall'altra Cheddira, basterebbero i loro nomi per far accorrere la gente sugli spalti. Certo, le classifiche sono differenti ma c'è comunque la possibilità di giocarsela apertamente. Anche perchè abbiamo visto sopra che se arriva una palla-gol, zacchete. Bari quarto, Palermo dodicesimo otto punti dietro.In Championship è divertimento perchè le contendenti che si affronteranno (il Burnley è capolista, il West Bromwich sesto) possono far ammirare a chi guarda nove vittorie e una sconfitta nelle ultime dieci. Nessuno ha totalizzato ventisette punti come loro in questa tranche recente. Manca il pareggio, niente di più facile che possa arrivare stasera. Ne hanno guadagnati otto ciascuna, vedo possibile la prova del nove in questa particolarissima occasione.