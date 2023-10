Mourinho più i giallorossi più uno stadio pulsante di un ricordo indelebile. Non ha importanza chi ci sarà in panca oppure in campo, questa è una classica partita-trappola che aspetti da quando eri un giovincello e che ti trovi adesso prima di andarti a prendere l'Inter a Milano. Se ci fosse un brusio nell'orecchio sarebbe perfino da 2, ieri però abbiamo visto in Champions League che stiamo vivendo assolutamente il momento degli over uno via l'altro. Chissà ma in questa si sente il rumore dei classici tre gol: del 2 a 1 o dell'1 a 2?



Aris-Betis ha molte ombre simili alla partita dell'Olimpico anche se il match tra greci e spagnoli si giocherà nel pomeriggio. Non mi allungo sul possibile risultato esatto, non scherziamo. Ma vado sull'over, nè più nè meno come tante altre nel periodo.



Bayer Leverkusen e Qarabag passeranno prima e seconda, non c'è che dire. Ecco perchè oggi potrebbero divertirsi con il tiro al bersaglio dell'over, me la sento così. Ricordate, tedeschi imbattuti.



Al contrario, l'Ajax sta mettendo paura per quanto sia irriconoscibile, De Zerbi può fare all-in già dal primo tempo. E il suo Brighton non farà tutti i regali che ha fatto nelle due precedenti, contro Aek e Marsiglia.



Si chiude con l'ennesimo over di Marsiglia-Aek: dovrebbe risultare il must del pomeriggio, in tutto e per tutto. Vediamo.



Roma-Slavia Praga over (1,77)

Aris-Betis over (1,66)

Bayer Leverkusen-Qarabag over (1,35)

Brighton-Ajax primo tempo/finale 1/1 (1,79)

Marsiglia-Aek over (1,62)



Cinquina da 11,5 volte