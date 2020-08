Siamo entrati nell'antro delle streghe. Perchè da qui si va avanti con il machete in mano. Ogni squadra che incontri ti può mandare in vacanza. E l'avventura finirebbe.si giocano un posto nella semifinale di Europa League sapendo bene una cosa una dell'altra: sono magiche nel far giocare male l'avversario. Basterebbe chiedere alla Roma di Fonseca, che contro gli spagnoli è uscita di senno prima che di altro. Un match che tranquillamente poteva finire 5-1 per Ocampos e compagnia. Ma quella era una gara secca mentre gli Wolves hanno dovuto lottare per due partite contro i greci dell'Olympiacos che non sono mai un rivale facile da sgranocchiare. E infatti si è viaggiato sull'equilibrio.Per come giocano Wolves e Siviglia la vedo una sfida sugli. Chi sarà bravo o più bravo in quel mestiere, ovvero mettere fuori palla gli altri, andrà in semifinale. Ma la bilancia non va da una parte nè dall'altra. Anche se ovviamente l'esperienza di un Siviglia che va per il suo settimo trofeo europeo ha un senso. E che senso.L'altro quarto di finale diè tra gli ucraini delloe gli svizzeri del. Se vi fermate a guardare che all'89 contro il Wolfsburg gli ucraini viaggiavano ancora sullo 0-0 e poi ne hanno fatti tre in un sospiro di vento potreste farvi idee sbagliate. Magari le idee sarebbero più giuste se ci fermassimo a guardare gli scontri diretti veri, trascurando le amichevoli. E lì saremmo tre successi a zero per lo Shakhtar e dieci gol a uno. Ma parliamo di più di dieci anni fa. Comunque, per me 1 primo tempo/1 finale a quella quota non si può vedere. Anche se il Basilea che si è visto battere il Francoforte magari non è soltanto burro.. Ritorno molto spinoso per lo Spezia che ha buttato via troppe cose al Bentegodi mentre il Chievo ha saputo mettere via la vittoria per 2-0 nei primi dieci minuti. Un rigore parato, due legni nella ripresa: lo Spezia per me può ancora provarci ma scalare uno 0-2 al ritorno è un bell'affare. Al contrario dei quotisti non vedo una partita blindata, non credo che gli ospiti si chiudano dentro la loro area, prevedo che i liguri daranno l'assalto come fa chi sa che c'è poco altro da fare. Dietro il traguardo potrebbe esserci un pezzo di Serie A, questo lo sanno tutte e due. L'over 2,5 mi piace, anzi mi strapiace.Wolverhampton-Siviglia under 2,5 (quota 1,57)Shakhtar-Basilea primo tempo/finale 1/1 (3,00)Spezia-Chievo over 2,5 (2,25)