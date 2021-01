Chiude la giornata di Serie A nientepopodimenoche un derby ligure. Sampdoria e Spezia presenta le creature di Ranieri e Italiano che, al di là dei punti e delle giornate-no, hanno fatto bene finora. Collezionando perle come quelle contro Inter e Napoli. Ora saranno di fronte e non si giocherà al risparmio. Anche perchè la storia di questo torneo dice che sono le due squadre che vanno più spesso in over, tredici volte su sedici. Rispetto alla media delle altre, spaventoso. Over martellato.



Huesca-Betis è un'altra partita strana anzicheno. Perchè quando gioca l'Huesca bisogna tenere presente che i padroni di casa sono quelli che hanno totalizzato più pareggi - nove - di tutto il campionato. Il più delle volte è stato 1-1, quindi gol. E da questo mi avvio, la quota è partecipativa.



I cadetti di Francia. Ecco Caen-Tolosa. Gli ospiti sono la schiacciasassi in assoluto. Un dato per capire? Per loro ventotto reti nelle ultime dodici, un attacco ad ultrasuoni. Nonostante questo, sono secondi a tre punti dal Troyes. La quota dell'over 1,5 squadra in trasferta - che è a 1,50 - può starci viste le medie sopracitate.



I cadetti di Germania. Anche qui colpisce la squadra che gioca fuori. Ovvero il Dusseldorf. Contro il Braunschweig padrone di casa che ha preso un punto nelle ultime quattro. Il Fortuna Dusseldorf se ne è portati a casa dodici su dodici. Tutto il cucuzzaro.



I CONSIGLI DI OGGI



Spezia-Sampdoria over 2,5 (quota 1,82)

Huesca-Betis gol (1,74)

Caen-Tolosa over 1,5 squadra trasferta (1,50)

Braunschweig-Dusseldorf 2 (1,99)



La quaterna vale 9,45 volte la posta