E' una folata di vento, un turbinio di passioni. Se la giornata è quella giusta, l'Hellas ti fa innamorare. Per esempio, quello che ha saputo fare all'ultima uscita contro il Sassuolo è stato supersonico. Certamente il miglior primo tempo della sua stagione. E contro una squadra che non era né molle né flaccida ma lottava. E poi la tripletta di Barak che diventerà una delle perle del mercato. Attenti a questo nome, potrebbe interessare le migliori. Perfino all'estero. Ma andiamo sulle scommesse.. A chi piace, è ovvio. Con Roma, Spezia e Lazio furono tre partite interne finite almeno over 3,5. Di fila. Se è la serata dei gol e il Bologna non sarà quello visto col Napoli...Un salto in Serie B perché in trasferta gioca la "mia squadra". In questo senso, già l'anno scorso mi accorsi del rendimento esterno del Frosinone. Quest'anno la storia si sta ripetendo. Dall'inizio del torneo, i gialli hanno perso soltanto a Monza. Pensate, nemmeno a Venezia in Coppa Italia: al 90' fu 0-0. Per cui ecco l'ambo da "raddoppio" che avevo promesso ieri:. Dimenticavo di dire che le trasferte utili o molto utili del Frosinone sono state otto (più la Coppa).Chi vuol andare avanti e non fermarsi può farlo, si procede fino alla quaterna. Viaggiando in Portogallo. Dove non sarà certo il migliorche ricordiamo ma oggi in casa dell'non può rimediare altre figuracce.Impossibile non nominare il derby di, quello con il. Anche perché nell'occasione è match di altissimo livello. Siamo in Bundesliga 2, con i padroni di casa al quinto posto e gli avversari nientepopodimeno che al comando! Ci sono sei punti di vantaggio e all'andata vinsero loro un partitone (3-2). Ma quando si gioca al Volksparkstadion per l'Amburgo suona altra musica. Finora è imbattuto, quattro sono le vittorie e sei i pareggi. La doppia interna per chiudere la quaterna (con la rima)?Verona-Bologna over 3,5 (quota 2,70)Parma-Frosinone X2 (1,45)Arouca-Benfica parziale/finale 2/2 (1,75)Amburgo-St.Pauli 1X (1,32)