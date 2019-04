Serie A. Ultime partite del turno infrasettimale, restano Sassuolo-Chievo e Atalanta-Bologna. Non so perchè ma trovo due begli over 2,5. Con il Chievo che ormai gioca veri e propri allenamenti, il Sassuolo - che ci ha rimesso un bel puntaccione al 95' col Bologna - deve tornare ad avanzare. E detto tra noi la quota dei "tre gol o più" la trovo davvero curiosa.



L'Atalanta sta dando gas in vista della zona Champions League. Ma Sinisa ha dato una gran bella registratona ai suoi che, con il gol di Destro con cui hanno castigato il Sassuolo, hanno fatto uno scatto importantissimo. La Dea segna ma anche i rossoblù non stanno fermi, può tornare a spuntare l'over 2,5.



Chiude il terno la Liga. Partitone per la zona Europa tra il Siviglia e l'Alaves (un punto avanti agli avversari). Se cassiamo il pareggio del 2000, cinque partite e cinque vittorie casalinghe. E' vero che l'Alaves di questa stagione è altra cosa ma i padroni di casa non possono andare per funghi proprio nella serata in cui c'è da effettuare il sorpasso.





I CONSIGLI DEL GIOVEDI'





Sassuolo-Chievo over 2,5 (quota 2,06)



Atalanta-Bologna over 2,5 (1,67)



Siviglia-Alaves 1 (1,55)





Il terno vale 5,33 volte la posta