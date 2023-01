Si riapre la Serie A con qualcosa di importantissimo.Simone Inzaghi vuole riaprire tutto e sa che solo i tre punti gli darebbero la spinta che vuole; Spalletti cerca la squadra che si è issata lassù e vuole ritrovarla, dopo questi (quasi) due mesi di stop di campionato qualche dubbio è normale che ci sia. Dzeko perno attorno al quale gireranno prima Lukaku e poi Lautaro, cui mancheranno presumibilmente i novanta e più minuti. Osimhen e tutti gli altri accanto a lui sanno che non si deve perdere, più che vincere.. Ma la situazione fisica dei rossoneri è quella che è, senza Maignan è come se mancasse mezza squadra, lo si è visto anche nelle amichevoli giocate e perse. La Salernitana con annesso stadio pieno e festante ne proverà di ogni, in un giorno simile bisogna almeno provarci a fare i leoni., altro sold-out giallorosso proprio nella giornata in cui le due squadre, a testa bassa, ricorderanno un grande come Sinisa. I giallorossi di Mou riabbracciano Dybala campione del Mondo e non è assolutamente poco, i rossoblù vorranno punti in tutti i modi e con le lacrime che scenderanno dagli occhi. Perchè per loro Sinisa non se n'è mai andato.non è quella fermata in casa dall'Az Alkmaar non si sa nemmeno come e perchè. E Gasp fuori casa sembra avere un manipolo ben diverso, al Picco si vedrà. Al Mapei scende una Sampdoria annichilita dai risultati finora ottenuti dentro e soprattutto fuori dal campo,Andateci piano. "Me racumandi" che non è tempo per fare gli splendidi.