Lo dico subito: se il Frosinone fosse stato con tutti i suoi titolari avrei messo l'X2 contro un Milan che, se parliamo di guai di formazione, non sa dove rigirarsi. Ne ha persi fin troppi ma questa deve giocare per vincerla in tutti i modi: a calcio, a bocce, a padel. Non importa. Visti i problemi di Di Francesco, che sono comunque impossibili da mettere davanti a quelli dei rossoneri, voglio giocarmi il gol, ha più di una chance di materializzarsi.



Dopo l'Immobile-day contro il Celtic, la Lazio vuole bissare mangiandosi anche il Cagliari di Ranieri. Ma i sardi non regaleranno nemmeno un fallo laterale. Vedrete che anche all'Olimpico c'è una chance per l'opzione-gol.



Terza pallina con la stessa scritta, questa però in Premier League tra Newcastle e Manchester United. Entrambe impegnatissime a metà settimana in Europa. Non credo che vogliano ritirare il punticino alla cassa senza giocarsela.



Il Bayern Monaco ha la possibilità di chiuderla presto contro l'Union Berlino, che non può proprio confrontarsi con i bavaresi, nemmeno un po'. C'è da scegliere se andare sull'handicap o sul primo tempo/finale, io ho scelto la prima strada.



Salto in Serie C. Il Pescara che va in Liguria sta boccheggiando, basta guardare gli ultimi risultati. I biancocelesti hanno l'occasione da sfruttare senza inventarsi granchè.



Milan-Frosinone gol (quota 1,85)

Lazio-Cagliari gol (1,85)

Newcastle-Manchester United gol (1,60)

Bayern-Union Berlino 1/handicap (1,35)

Entella-Pescara 1 (2,25)



Cinquina da 16,6 volte