Martedì con una semifinale di ritorno dei play-off di Championship. All'andata l'Aston Villa passò a Middlesbrough per 1-0. Ora si inverte il campo. E bisogna sottolineare che questi ultimi hanno segnato in sei delle ultime sette trasferte. Qui non c'è dubbio che debbano segnare se vogliono ottenere qualcosa, anche soltanto a livello di speranze. Quindi la combo 1X/gol potrebbe assolutamente essere qualcosa di praticabile. E considerata la quota non si può pensare di lasciarla per terra.



I CONSIGLI DEL MARTEDI'



Aston Villa-Middlesbrough 1X/gol (quota 2.60)



@calcioepepe