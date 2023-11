A Bologna mancherà Orsolini - e dovrebbe farlo per almeno un mese, noooo -e non so se abbiamo tutti capito chi non ci sarà: Thiago Motta certamente. In Bologna-Torino esce sempre o quasi (cinque volte nelle ultime sette) l'opzione-gol ma questa volta, vista l'assenza pesante, credo che il puntaccino andrebbe bene.



Turchia, ci ha portato fortuna le ultime due volte, risaliamo in groppa ancora con la presenza del Sivasspor. Ma questa volta non si gioca l'amichevole da pareggio, questa volta arriva un Trabzonspor niente male, che sta risalendo ogni match che gioca, ne sta vincendo tre su quattro. Gli ospiti sono molto meglio e dovremmo accorgercene.



Taranto-Casertana? E' bella bella. Una è forte in casa e l'altra fuori. Qui ci vedo parecchi duelli, da tutte le parti del campo. Ma non vedo uscire che uno zero a zero oppure un uno a uno. Partite di questo tipo fanno troppo male a lasciarle al rivale.



Bologna-Torino under (quota 1,55)

Sivasspor-Trabzonspor 2 (2,20)

Taranto-Casertana X (3,05)

Terno da 10,4 volte