Il derby di Torino. Ma credo che si faccia per dire, nell'occasione. Mancheranno tante di quelle pedine fondamentali, da entrambe le parti, che non vedo così fattibile più dell'uno a zero, al massimo dei massimi. Più o meno ciò che potrebbe succedere a Marassi, dove sarà più o meno un Genoa da combattimento senza Retegui: uno a zero da under anche lì?

Più divertente di tutte Inter-Bologna: contro questi nerazzurri che sanno come fare sognare e un gruppetto alla Zirkzee-Orsolini-Ferguson nelle mani giuste del Thiago Motta, si vede gol e può uscire.



Ligue 1 a ottimo livello, gli zero a zero oggi me li dimentico di pacca. Perchè tra Reims e Monaco partiranno le girandole; perchè tra Metz e Nizza, Farioli si sta studiando un'altra trasferta da tre punti.



LA NOSTRA SCOMMESSA



Juventus-Torino under (1,55)

Genoa-Milan under (1,72)

Inter-Bologna gol (1,80)

Reims-Monaco gol (1,50)

Metz-Nizza 2 (1,70)



Cinquina da 12,2 volte