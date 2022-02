Mi sembrava venisse troppo alta, ne volevo togliere una, le ho rilette venti volte e non c'è stato verso, mi piacciono così come sono queste tre. La quota totale passa il dodici contro uno, mica uno scherzetto.che usciranno dal ventre di questa partita e cioè 1,85 l'under 2,5 e 1,85 il suo esatto contrario. Dato che usciamo da un momento niente affatto sicuro con intemperanze anche pesanti in più di un caso fuori e dentro gli stadi, come successe nella partita rinviata, mi aspetto una sorta di ripetizione della sonnolenta partita di ieri in Coppa tra PSG e Nizza. Non mi pare il caso di andare sull'1X2, alla fine l'under è quello che promette meglio. Dato che il Marsiglia vola in trasferta e il Lione ne ha persa soltanto una in casa.Qualificazioni mondiali in Sudamerica.. In classifica, Bolivia un punto sotto, Cile uno sopra anche se l'Uruguay, che occupa il posto utile allo spareggio, dista quattro e tre punti. Una scalata non del tutto semplice, anzi. Ma ai 3640 metri di La Paz ci si può provare anche se il Cile non si farà spaventare. Credo che l'unico risultato vietato ad entrambe sia la sconfitta, motivo per cui il pareggio, che in Bolivia-Cile per le qualificazioni mondiali non si palesa dal 1997, possa essere la via più breve. E infatti la quota sta scendendo.Chiudo con la vittoria che mi piace, quella del Santa Clara che riceve il Boavista nel campionato portoghese.di staccarsi dalla zona pericolante, lasciando le altre a far di conto là sotto. Il Boa viene dai supplementari in Coppa col Benfica, il Santa Clara almeno se li è risparmiati con lo Sporting. . E ora deve dare l'assalto a chi in trasferta fa peggio di tutte, solo la cenerentola Belenenses gli sta a fianco. E il recente 3-2 del Santa Clara in casa contro lo Sporting Lisbona (campionato) è ancora nelle pupille.Lione-Marsiglia under 2,5 (quota 1,85)Bolivia-Cile X (3,00)Santa Clara-Boavista 1 (2,25)