L'anticipo della Serie A al venerdì è Milan-Empoli, due squadre che arrivano dai botti di Atalanta-Milan e Empoli-Sassuolo. Stanno bene e si vede. Non solo, Per il Milan sono nove gol nelle ultime quattro, per l'Empoli sei nelle ultime quattro. Non credo nemmeno un po' al fatto che Iachini se ne stia sul banco lì in fondo a sonnecchiare e a pararsi. Andrebbe incontro a sicura sconfitta. Provando invece a prenderle e restituirle qualcosa di buono potrebbe al limite rimanergli in mano. Overone.



Bundesliga. C'è un overone che onestamente dovrebbero sparargli dal terrazzo di fronte allo stadio perchè non esca. Guardiamo il dettaglio. Nelle ultime undici uscite sul campo dello Stoccarda - impegnato a Brema - dieci sono terminate con tre reti o più. Fate un po' voi.



Ligue 1. Segnano a valanga Strasburgo e Lille, sono infatti le due squadre che, insieme con Lione e Marsiglia, ne hanno fatti di più. Dovrebbe venirne fuori una gran bella partita. Ma la certezza è che dovrebbe venirne fuori almeno il "goal".



Chiudo con il Fulham di Ranieri. La restrocessione sembra ormai una certezza ma la squadra finisce di combattere soltanto al fischio finale. Deve provarle a vincere tutte e quindi l'impianto tattico che ne potrebbe uscire, in una trasferta simile, non è quello di coprirsi ad oltranza, anzi.



I CONSIGLI PER VENERDI':



Milan-Empoli over 2,5 (quota 1,76)



Werder Brema-Stoccarda over 2,5 (1,60)



Strasburgo-Lille gol (1,88)



West Ham-Fulham over 2,5 (1,75)



La quaterna vale 9,26 volte la posta.