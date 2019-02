Il Monday di Serie A ci porta due partite e non di scarso conto. Frosinone-Lazio vale come derby laziale ma soprattutto come pass per tre punti che pesano oro e forse più. Simone Inzaghi - che prima o poi ce la farà a restare tutta la partita in campo - ha eliminato dalla Coppa Italia l'Inter ma ora vuole continuare in campionato anche se il Frosinone viene dallo strepitoso 4-0 a Bologna.



L'Atalanta dagli stivali delle sette leghe ha già vinto a Cagliari in Coppa Italia e vive un periodo con cui potrebbe prendere a schiaffi con le migliori squadre del pianeta (già dati alla Juve). I sardi ci proveranno, ma farcela adesso con Gasperini è impresa da giganti.



Il Liverpool si è fermato in casa contro il Leicester. Non credo che con il West Ham ci sia un'altra puntata. Perché Salah, Firmino e gli altri sono di categoria differente e cercano i tre punti che hanno lasciato per terra all'ultima. Sapendo bene che l'avversario che li ospita non è tosto più di tanto.



La striscia del Rayo Vallecano nella Liga fa impressione, considerato che è squadra da bassifondi. Tredici punti nelle ultime cinque testimoniano che non si va forte, si vola e di più. Non so come il Leganes, che nel periodo ha battuto l'Huesca e il Real Madrid in una partita inutile di Copa del Rey, possa rubare punti in casa di tale infervoratissimo contendente.



I CONSIGLI PER LUNEDI':



Frosinone-Lazio 2 (quota 1,45)



Cagliari-Atalanta 2 (1,67)



West Ham-Liverpool 2 (1,40)



Rayo Vallecano-Leganes 1 (2,38)



La quaterna vale 8,06 volte la posta.