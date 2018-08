Sarebbe dovuta essere la prima giornata di SFIDA A MISTERPALMIERI, niente da fare, tutto rinviato.

Il quadro del sabato comunque ci offre una ottima quaterna nel campo della Premier League, con un big-match, il primo di campionato, per il Chelsea di Sarri.



A Stamford Bridge è di scena l'Arsenal, molto deludente nella prima sconfitta casalinga contro il City del Pep (he solo andando avanti vedremo se è troppo più forte delle altre come lo scorso anni). Sarri invece l'ha presa di petto con un bel 3-0 esterno e questa è la prima prova del nove vera.



Il Tottenham invece ha compito molto ma molto più alla portata, con l'arrivo del Fulham. Kane e Alli arrotano i canini per tre punti abbastanza facili, almeno sulla carta.



Questa potrebbe essere una stagione-sì per l'Everton, che ha acquistato e si è rimesso in carreggiata tra le squadre che si aspettano qualcosa. Il Southampton dovrà cacciare fuori conigli dal cilindro per uscire incolume da questa trasfertaccia.



Leicester-Wolves invece può regalare la giusta dose di gol. I blu sembrano aver ritrovato la buona verve di Vardy-gol, uno che quando si sveglia lo sente tutto il palazzo. Gli ospiti sono serpenti a sonagli, possono fare male a tanti, forse a tutti. E comunque sembrano la classica squadra che segnerà e farà segnare, tutti gli over 3.5 saranno i suoi.



N.B.: Si gioca in Italia, i primi due anticipi sono Chievo-Juventus e Lazio-Napoli. Ma in una giornata di lutto nazionale una rubrica come questa ne deve assolutamente fare a meno. Grazie a chi capirà.





I CONSIGLI PER SABATO:



Chelsea-Arsenal 1 (quota 1.80)



Tottenham-Fulham 1 (1.27)



Everton-Southampton 1 (1.95)



Leicester-Wolves over 2.5 (1.95)



La quaterna vale 8.69 volte la posta



@calcioepepe