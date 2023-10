Ieri credo che il banco si sia potuto comprare delle regioni, impossibile chiudere delle bollette ovunque e dovunque. Vediamo se la Champions League di oggi darà un senso alle nostre idee. Dico nostre perché è importante ricordarci tutti che qui non scrivo soltanto io, i suggerimenti arrivano anche e soprattutto da voi.



Come può andare Borussia Dortmund-Milan? Il muro giallo è un di più per loro che quando giocano in casa gonfiano il petto. Ma non si vede questo match in questo stadio in questa manifestazione dallo 0-1 del 2002, un'era geologica fa. E non so perché ma Reus e compagni mi danno l'idea di essere meno forti delle ultime versioni, mi sbaglierò ma Pioli deve provarci. Il meglio potrebbe uscire dal gol/over pagato il giusto.



Tutto l'opposto vedo palesarsi in Porto-Barcellona e Newcastle-PSG. Perché? Perché le squadre di casa, consapevoli di chi si troveranno di fronte, potranno impostare gare a non farsi troppo male (gli inglesi al Meazza ce li ricorderemo per una vita) e gli ospiti magari cercheranno il golletto senza farsi troppo male anche loro. Chissà, viste le quote alte potrebbe essere la via giusta.



Dove invece i gol potrebbero piovere è dentro Stella Rossa-Young Boys, la natura offensiva e il sapere che le altre due del girone - Manchester City e Lipsia - sono decisamente più forti daranno la spinta che serve per arrivare in porta.





Borussia Dortmund-Milan gol/over (1,85)



Porto-Barcellona under (2,10)



Newcastle-PSG under (2,20)



Stella Rossa-Young Boys gol (1,57)





Quaterna da 13,4 volte la posta.