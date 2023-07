Quella sconfitta nel girone per 1-5 contro i rivali di oggi ha lasciato i segni sulla pelle degli azzurrini. Anche se Bollini è riuscito a resettare tutto così bene da regalare una semifinale con il botto come quella vinta per 3-2 contro una Spagna strafavorita. Che è stata attaccata in ogni parte del campo, ancora più da quelle della sua area.



Bollini non vuol sentire parlare di rivincita ma soltanto di finale. E magari già pensa di rimettere in mostra gli stessi compiti fatti a casa. Certo è che se si tornerà a suonare le stesse musiche rivedremo un elevato numero di gol. Anche se in quell'1-5 avevano pesato la rete azzurra segnata subito da Lipani e il cartellino rosso mostrato allo stesso giocatore a fine primo tempo. Mai nella mia vita da pronosticatore ricordo di aver messo sul banco un gol/over 3,5 in una finale ma c'è sempre una prima volta. Stadio? Si gioca a Malta.



Aumenta qualcosa l'ambo con il gol nell'amichevole tra Basilea e Benfica. Allo stadio St.Jakob Park, il più grande della Svizzera. E buona domenica (occhio che in tv c'è una magica finale di Wimbledon da non perdersi nemmeno per i parenti più stretti!)



Portogallo u19-Italia u19 gol/over 3,5 (quota 2,70)

Basilea-Benfica (amichevole) gol (1,65)



Ambo da 4,45 volte la posta