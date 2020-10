Sarebbero state due amichevoli di grande livello. E nonostante il coronavirus, lo sono senz'altro.. Tra le prime due, nel 2018, il 15 giugno, si è giocata una delle più belle partite internazionali degli ultimi anni. Finì 3-3, arbitrava il nostro Rocchi, era il mondiale, a Sochi (Russia meridionale). Che bellezza di match, chiuso su quel fantastico risultato dal calcio di punizione di CR7 che segnò una perla incastonata sotto la traversa, passata sulle teste degli avversari in barriera. Supersonico.. Non solo, nei novanta minuti segnano da giugno 2016. Avete capito? Insomma è tostissima che finisca 0-0. Ma da qui a dire che non terminerà in pareggio passa una cifra. E comunque, visto che si gioca per la gloria e non ci saranno punti in palio, io la X me la prendo sul serio. Perchè mi sembra la classica sfida dove non perdere sarà più importante che vincere. Se vi ho convinto, rotta sul pareggio. A Lisbona.. Firmata con lo svolazzo dai risultati finora usciti. Dal '98 in poi. Prendetene nota. Tre vittorie olandesi tutte per 2-1, una messicana (l'ultima volta che si sono affrontate) per 3-2 e un pareggio per 2-2. Non so se mi sono spiegato. Queste fanno gol sempre. E non praticamente sempre ma sempre sempre. Occhio che sarà la prima di Frank de Boer, che ha preso il posto di Koeman. L'over 2,5 sembra un arrosticino. E noi lo lasciamo freddare in tavola? Appuntamento ad Amsterdam. L'Italia? C'è la Moldavia. Senza quota. Inutile inventarsi chissà cosa. Mancini sta preparando quelle che verranno che sono Polonia e Olanda.