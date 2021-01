Questo ha fatto capire al suo, al debutto contro il, perché sullo 0-2 c'era da mettere in campo subito il suo "nuovo". Indipendentemente da schemi, moduli, peripezie. Partendo subito dal carattere, dalla "garra" sudamericana che ti fa scalare risultati a mani nude. Non so quanto tempo era chenon segnava una tripletta (due validi uno annullato). E' anche da queste cose che si giudica un punto. Che in questo caso non è un punticino. Ora c'è la Viola die bisogna continuare: sconfitta proibita, il primo piolo per noi è la doppia interna., in. Sembra un circo. Terza contro settima. Dieci punti fatti nelle ultime cinque contro dieci punti fatti nelle ultime quattro. Quando c'è la salute c'è tutto. E queste sono due squadre in salute. Che fanno gioco e gol come se fosse la prima cosa di cui preoccuparsi. Zero a zero? Uno del, a. Poi gragnuole di colpi, sempre o quasi. Questa è un gol/over 2,5 fatto e finito, almeno lo sembra tutto., sul menu della serata c'èPerdono come se non ci fosse un domani, le due consorelle. Ma almeno i padroni di casa sono sette punti più su della zona-allarme mentre gli ospiti ci sono dentro come un pezzo di pane nel sugo. E a giudicare da quanti gol incassano, l'aria del dramma c'è tutta. Over 2,5 senza nemmeno chiedersi il perché.Vediamo se c'è un derby veneto che viene dalla nostra parte.sanno come si fa a pareggiare, se lo sanno: da una parte sono sette le X e dall'altra 9. La posizione in classifica può considerare anche buono il puntarello, pur se entrambe mirerebbero giustamente al meglio. Che strano, l'ultimo pareggio risale al 2003, ai tempi del giurassico. Dopo di quello, tre volte Venezia e tre volte Vicenza. Con la ferrea legge di chi giocava in casa. Con il Covid, legge che non vale più di uno stuzzicadenti.Torino-Fiorentina 1X (quota 1,48)Lione-Bordeaux gol/over 2,5 (2,13)Stoccarda-Magonza over 2,5 (1,50)Vicenza-Venezia X (2,85)