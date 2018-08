Credo che sia la prima volta da qui fino a Marte. Che si giochi una finale di Supercoppa tra due squadre tra le quali la finale di Coppa era finita 5-0. In quella finale di Coppa del Re c'era Vincenzo Montella sulla panchina del Siviglia e fu una tragedia greca, 3-0 già nel primo tempo. Ora a Tangeri, Marocco, si gioca la Supercoppa spagnola tra le stesse, non c'è Montella ma c'è Machin. Che non credo abbia la benzina super dentro le vene. Comunque di sicuro il Siviglia giocherà come se dovesse salvare i propri tifosi dallo stagno con i coccodrilli. Per me il gol ci sta.



L'altra partitona del giorno è in Premier League, Arsenal-City. Il Pep si è già messo nel cassetto il primo trofeo della stagione battendo Sarri nel Community Shield. Emery è il nuovo coach dei londinesi ma qui dovrà fare i salti mortali carpiati per fermare i campioni in carica che sono già apparsi lucidi come tirati fuori dal cassetto.



Giornatona di Coppa Italia con un sacco di scontri. Tre ne tiro fuori dal cilindro, insieme con il coniglio. Catania-Verona, Cagliari-Palermo e Empoli-Cittadella hanno il sapore del gol. Vediamo come va la prima domenica vera.





I CONSIGLI DELLA DOMENICA





Arsenal-Manchester City 2 (quota 1.95)



Barcellona-Siviglia gol (1.57)



Catania-Verona gol (1.70)



Cagliari-Palermo gol (1.80)



Empoli-Cittadella gol (1.95)





La cinquina vale 18.2 volte la posta escluso bonus.



@calcioepepe