Altre due partite di Coppa Italia, la squadra di Serie A in casa contro la squadra di Serie C in trasferta. Quetso è l'orribile regolamento che è passato da noi. Pensate a Entella-Genoa che si giocasse a Chiavari, invece stadi desolatamente vuoti e pronostici per forza a senso unico.



Comunque Genoa-Entella sembra una partita anche così, seppure i biancocelesti non siano in momento di forma smagliante. Comunque sia a Marassi che a Torino non è da escludere la possibilità che l'ospite ne faccia uno. E quindi sale l'eventualità dell'overone. Che è quello che ci prendiamo.



Nella Coppa del Re spagnola c'è un match strano. All'andata l'Athletic Bilbao ha praticamente già eliminato l'Huesca con un 4-0. In Liga però ha sbattuto contro il Levante e si è fatto male, perdendo 3-0. Con l'Huesca che sembra una squadra praticamente inesistente chissà che...



I CONSIGLI PER GIOVEDI':



Genoa-Entella over 2,5 (quota 1,85)



Torino-Sudtirol over 2,5 (1,66)



Huesca-Athletic Bilbao 2 (2,70)



Il terno vale 8,29 volte la posta.