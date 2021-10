Senza Verratti che dovrà saltare anche Italia-Svizzera ma con tutto il Resto del Mondo. E' questo il PSG, squadra che ricorda gli Harlem Globetrotters cestistici di allora. Loro giocavano per lo spettacolo. Questi dovrebbero giocare per i trofei ma sono talmente troppi e forti che ogni tanto si addormentano e lasciano tutto lì. Li dovrebbe svegliare lo spessore del rivale ma non sempre succede. E così in Supercoppa il Lille, l'avversario di stasera, ha fatto tana. Dopo aver fatto bingo nell'ultima Ligue 1. Cominciano a diventare troppi due titoli regalati al Lille.. Con un filo d'olio. Lo prendo con l'handicap di uno, ovvero due gol sopra o più. I campioni di Francia sono decimi a tredici punti di distanza dalla capolista. Basta questo?. I padroni di casa (17/15 finora) viaggiano a un ritmo di quasi due reti a partita e arrivano da cinque overoni, compreso quello di Coppa di Germania. I berliners (11/21) prendono quasi due gol e mezzo di media. Ostrega. E anche loro vengono, tra overini e overoni, da un parziale di nove su dieci. Boom. Se qui non escono almeno quattro reti vuol dire che ho toppato della grossa., ultima vittoria un mese fa. Mentre la squadra del regno dei cowboys (in Andalusia si giravano molti dei film western che avete visti oppure vi siete persi) giunge da due successi con sette gol fatti e due subiti. Avsalut.PSG-Lille 1/handicap (quota 1,85)Hoffenheim-Hertha over 3,5 (2,50)Almeria-Leganes 1 (1,80)