Si riapre il grande tendone della Champions League e proprio con una delle nostre, la Roma. Che ospita il Porto, la più docile da pescare che le era rimasta nell'urna. Ma docile non significa debole, anzi. I Dragoni sembrano decisamente più forti di quelli che seppero eliminare i giallorossi tre anni fa. Qualche piccolo vantaggio forse c'è. La Roma sembra tornata sull'onda proprio ora, il Porto arriva da due pareggi non fantastici e una eliminazione in Coppa nazionale ai rigori (può aiutare chissà...). Considerando che è l'andata, mi pare abbastanza alta la quota dell'under 2,5. Io l'accendo senza problemi.



Manchester United-PSG è l'altra della serata. Solskjaer è salito sul vento ed è cambiato tutto. Mourinho non fa che cadere per terra in giro per il mondo, il suo erede vince e convince. E trova l'avversario francese in gravi ambasce di formazione. All'andata si può fare, anche se il vessillo francese sarebbe quello dei favoriti in condizioni normali. Accendo anche questa.



I CONSIGLI PER MARTEDI':



Roma-Porto under 2,5 (quota 2,40)



Manchester United-PSG 1 (1,91)



L'ambo vale 4,58 volte la posta.