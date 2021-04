Arrivato troppo in alto dopo quelle due semifinali con il Bayern Monaco che sembravano uscite da Matrix. Dopo che Neymar ci aveva fatto vedere che in serata giusta fa partire anche le libellule dai piedi. E che in serata giusta non ci può essere nessuno che lo argini. Come il fiume che decide di uscire.Quelle due semifinali avevano acceso la miccia della Superlega. In tanti si erano chiesti: "Ma se una serata di grande calcio ne partorisce subito un'altra e un'altra e un'altra ancora... ". E parliamo di quarti di finale, di eliminazione diretta, di gol che valevano tanto come una Coppa. O quasi. Eppure sono venuti fuori due match così.Ora non c'è il Bayern di Flick ma il Manchester City di Guardiola. Che parte - alle quote - favorito. Per me assolutamente troppo. Fu Bayern-PSG anche in finale l'anno scorso, Neymar che uscì piangendo dopo il gol decisivo di Coman.E in Francia hanno fatto montare la fiducia in se stessi. Ricordiamo poi che questa è l'andata, solo l'andata. E quindi al City non viene certamente chiesto di chiudere i giochi a Parigi.Qatar contro Emirati Arabi Uniti. E l'incredibile è che nessuna della due ha ancora alzato questo trofeo. I parigini fecero malissimo all'Atalanta nella scorsa semifinale, erano gli ultimi soffi per qualificarsi, ce la fecero. Ora sanno come fare e ci proveranno. Pochettino ha già buttato fuori Guardiola con il Tottenham, può pesare persino questo particolare. Il Pep ha dei diamanti in squadra come De Bruyne e il giocatore dell'anno, Foden, esploso come tutti potevano aspettarsi ma non così presto. Nulla di grave per Mbappè, avrebbe mai potuto saltare questa?Mi ripeto e chiudo. E' la storia di un 3,30 contro 1. Non è come diventare ricchi. Al massimo è come dire al banco. "Lo sai che ti sei sbagliato?". Ma potrebbe valere la pena lo stesso.