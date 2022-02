A un quarto d'ora di distanza l'una dall'altra, stasera scendono in campo le squadre di. In due parole, la storia del calcio moderno. Ma una, il PSG, riceve il Real Madrid per l'andata degli ottavi di finale di Champions League; l'altra, il Manchester United, gioca una sfida che vale tanto solo per lei, di Premier League, contro un Brighton qualsiasi.Torna a Parigi un altro grande nome del calcio moderno, Carlo Ancelotti, che seduto sulla panchina parigina c'era stato dal 2011 al 2013. Impossibile che, se si gioca una partita importante, non sia impegnato almeno un italiano di quelli veri.Improbabile che la qualificazione al turno successivo non abbia la sua puntata finale nel ritorno di Madrid. Entrambe sanno che stasera bisognerà dare il massimo e rischiare il minimo.Un blaugrana dentro come lui non può che avere giocato degli allenamenti in vista del match che ha timbrato tutta la sua carriera. Dall'altra parte Benzema viene dato ancora in dubbio, dall'inizio. Ma alla fine, come in tutti i duelli del far west che si rispetti, lascerà la sua rispettabilissima orma sul campo., che potrebbe essere disturbata solo da un'invenzione, un gesto atletico, una follia. Per il resto le due contendenti hanno giocato i loro campionati pensando a questa notte. Contro il Rennes (1-0) e contro il Villarreal (0-0) si poteva tranquillamente fare flanella.Andando al dunque,. Non vedo un motivo serio per non metterla nel proprio carrello degli acquisti.Nella Perfida Albione di Cristiano Ronaldo, che non segna il becco di una rete da sei gare, avevo detto prima che contro il. E' vero fino a un certo punto. Se si guardano i precedenti e le ultime giocate sembra solo da stampare l'opzione gol. Io non me lo faccio dire due volte.PS C'è anche. Bella da vedere. Ma a quelle quote fatela giocare agli altri.